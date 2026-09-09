Hilvarenbeek bewaart dorps karakter bij nieuwe bouwplannen

Hilvarenbeek wil bij nieuwe bouwprojecten het dorps karakter van de gemeente behouden. Door zorgvuldig te kijken naar bouwstijl, materialen en historische structuren blijft elk dorp herkenbaar en uniek. De plannen maken deel uit van de Omgevingsvisie 'Samen gezond groeien', die tot 2050 loopt. Bouwen binnen bestaande dorpen heeft daarbij de voorkeur.

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De gemeente Hilvarenbeek streeft naar behoud van het unieke karakter van haar dorpen bij toekomstige ontwikkelingen. Nieuwe woningen en gebouwen mogen modern zijn, maar moeten wel aansluiten bij de bestaande omgeving. Hierbij wordt rekening gehouden met erfgoed, straatbeeld en de identiteit van elk dorp.

Een belangrijk doel is om te voorkomen dat dorpen steeds meer op elkaar gaan lijken. Bij bouwplannen wordt daarom gekeken naar variatie in vorm, materialen en bouwhoogte. Historische gebouwen en oude structuren krijgen speciale aandacht, zodat ze niet verloren gaan.

Binnen dorpen bouwen

De voorkeur ligt bij het benutten van ruimte binnen de bebouwde kom. Pas als daar geen mogelijkheden meer zijn, wordt gekeken naar locaties buiten de dorpen. Dit helpt om het landelijke gebied zoveel mogelijk open en groen te houden.

Om aan de behoefte aan woningen te voldoen, wordt soms hoger gebouwd. Appartementen worden gezien als een goede oplossing voor jongeren, senioren en alleenstaanden. De vorm en hoogte van deze woningen moeten altijd passen bij de omgeving.

Prettige leefomgeving

Het behoud van het dorps karakter is belangrijk voor een prettige en aantrekkelijke leefomgeving. Door nieuwe ontwikkelingen zorgvuldig in te passen, wordt verrommeling voorkomen en blijven de kwaliteiten van de dorpen behouden.

Deze plannen zijn onderdeel van de Omgevingsvisie ‘Samen gezond groeien’. Hierin schetst Hilvarenbeek hoe de gemeente zich tot 2050 wil ontwikkelen tot een gezonde, duurzame en aantrekkelijke plek om te wonen, werken en recreëren.