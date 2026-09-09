Nieuwe brug over de Dieze in Den Bosch wordt 13 miljoen duurder dan gedacht

Het gaat de gemeente Den Bosch 13 miljoen euro extra kosten om de nieuwe Lage Diezebrug te bouwen. De brug moet de huidige brug aan de Orthenseweg vervangen. In totaal kost de bouw van de nieuwe brug en het afbreken van de oude bijna 30 miljoen euro. Het college van B en W van Den Bosch vraagt de gemeenteraad of ze het extra geld daarvoor beschikbaar willen stellen.

Den Bosch wil de historische binnenstad beter verbinden met de nieuw te ontwikkelen Spoorzone. Er worden daar in de toekomst 5000 huizen gebouwd. Een van de manieren om dat deel van de stad goed met de rest van de stad te verbinden, is het bouwen van een nieuwe brug. De huidige Lage Diezebrug verkeert in zo’n slechte staat dat het volgens de gemeente beter is om hem af te breken en te vervangen. De nieuwe brug komt te liggen tussen het Werfpad en de Oude IJzergieterij aan de Buitendijk. De huidige brug wordt afgebroken als de nieuwe klaar is.

De brug is essentieel

Wethouder Mariève Craste vindt dat de nieuwe brug een investering is in de bereikbaarheid van de stad: ”We willen ruimte bieden aan duizenden woningen, een aantrekkelijke leefomgeving creëren met aandacht voor groen en water en zorgen voor goede verbindingen binnen de stad. De brug is daarvoor essentieel.”

De rode lijn is waar de nieuwe brug moet komen (foto: gemeente Den Bosch).

De eerste plannen voor de nieuwe brug waren er al in 2019. Toen zou de brug 10 miljoen kosten. Later werd dat 16,9 miljoen en nu komt er nog eens 13 miljoen bij. Van het bedrag is 3,9 miljoen bedoeld om tegenvallers tijdens de bouw op te vangen. Bodemsanering

De extra kosten zit hem vooral in het afbreken van de oude brug. Daarvan zijn de damwanden slechter dan verwacht. Ook moet er meer geld worden uitgetrokken voor bodemsanering. Tenslotte zijn ook de bouwkosten enorm gestegen en blijkt het project technisch complexer te zijn dan werd verwacht. De gemeente heeft begin dit jaar de aanbesteding voor de bouw en sloop van de bruggen stop gezet. Met het extra geld zou de aanbesteding dit jaar weer kunnen beginnen waarna er in 2028 begonnen kan worden met de sloop en bouw van de brug. De Raad heeft in een eerder motie aangegeven dat delen van de oude brug gebruikt moeten worden voor de nieuwe brug. Dat gaat ook gebeuren. De stalen hoofdliggers en zijliggers van de oude brug worden bewaard en geconserveerd zodat ze bij de nieuwe brug weer gebruikt kunnen worden.