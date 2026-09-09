Sint-Michielsgestel onderzoekt warmtewinning uit Dommel en rioolwater

De gemeente Sint-Michielsgestel en energiecoöperatie Dommelstroom willen onderzoeken of warmte uit de Dommel en rioolwater kan bijdragen aan een duurzame warmtevoorziening.

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Duurzame Energie Coöperatie Dommelstroom en de gemeente Sint-Michielsgestel hebben op 8 september een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. In de zogenaamde Letter of Intent (LOI) spreken beide partijen af om te kijken naar de mogelijkheden van aquathermie. Bij deze techniek wordt warmte gewonnen uit water, zoals rivieren en afvalwater.

Het onderzoek richt zich specifiek op de Dommel, een rivier die door Sint-Michielsgestel loopt, en op rioolwater. Beide bronnen zouden een rol kunnen spelen in het verduurzamen van de warmtevoorziening in de gemeente. Aquathermie wordt steeds vaker genoemd als een innovatief alternatief voor fossiele brandstoffen.

Ondertekening samenwerking

Wethouder René Smits en Gerard van Oosten, vicevoorzitter van Dommelstroom, hebben het document officieel ondertekend. Volgens de gemeente is dit een belangrijke stap in de richting van een duurzamere toekomst. Of aquathermie daadwerkelijk haalbaar is, zal blijken uit verder onderzoek.

Sint-Michielsgestel wil met deze plannen bijdragen aan de energietransitie. De gemeente zoekt al langer naar manieren om minder afhankelijk te worden van aardgas. De resultaten van het onderzoek zullen bepalen of warmtewinning uit water een geschikte oplossing is.