Fietspad Liesselseweg in Deurne wordt hersteld
De gemeente Deurne herstelt het fietspad aan de Liesselseweg/Loon, samen met Brabant Water en Enexis. Naar verwachting starten de werkzaamheden in de eerste helft van 2027.
Het fietspad aan de Liesselseweg/Loon, tussen de Breemortelweg en de Biezendreef, is toe aan herstel. De voegen tussen de tegels zijn op verschillende plekken groter geworden, wat zorgt voor minder comfort en veiligheid voor fietsers.
Naast het herstel van het fietspad voert Brabant Water werkzaamheden uit in het gebied. Zij vervangen een verouderde waterleiding die onder het fietspad ligt. Ook Enexis vernieuwt oude gas- en elektriciteitsaansluitingen. Door deze werkzaamheden te combineren, hoeft het fietspad slechts één keer opengebroken te worden. Dit moet de overlast voor omwonenden en weggebruikers verminderen.
Planning
De plannen worden op dit moment verder uitgewerkt en afgestemd. De start van de werkzaamheden staat gepland voor de eerste helft van 2027, zo meldt de gemeente Deurne.
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