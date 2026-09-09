Moerdijk vraagt om aankondiging evenementen voor 2027

De gemeente Moerdijk vraagt organisatoren om hun evenementen voor 2027 vóór 1 november 2026 aan te melden. Dit kan eenvoudig online zonder inloggegevens.

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Moerdijk wil evenementen vroegtijdig aangekondigd hebben zodat de gemeente de voorbereidingen beter kan plannen. Organisatoren kunnen hun evenement digitaal aanmelden via een online formulier. Het is niet nodig om in te loggen met DigiD of eHerkenning, wat het proces toegankelijk maakt.

Met de informatie kan Moerdijk onder andere werkzaamheden en de inzet van hulpdiensten coördineren. Ook krijgt de gemeente inzicht in de spreiding van evenementen over het jaar. Dit helpt om het aanbod beter te organiseren en mogelijke knelpunten te voorkomen.

Belangrijke deadline

Organisatoren moeten hun evenement uiterlijk 1 november 2026 aanmelden. Deze datum geeft de gemeente voldoende tijd om de benodigde voorbereidingen te treffen. Het aanmelden verloopt volledig digitaal, wat het proces snel en efficiënt maakt.

Door vroegtijdig te plannen, hoopt Moerdijk een soepel verloop van evenementen in 2027 te garanderen. Voor meer informatie kunnen organisatoren contact opnemen met de gemeente.