Vijf schapen gestolen uit weiland, eigenaar vindt hun koppen in de sloot

Anderhalve week geleden verdwenen vijf schapen van schapenboer Ad Timmers uit Etten-Leur uit een weiland bij Prinsenbeek. Dagenlang hoopte hij dat de dieren waren ontsnapt en wel weer zouden terugkomen. Tot hij donderdag in de buurt van het weiland aan de Hoogelaarsestraat een groot mes vond en er in omliggende sloten schapenkoppen kwamen bovendrijven: "Het is gewoon schofterig."

De dochter van Ad had de schapen zaterdagmiddag 30 augustus rond half vijf nog gecontroleerd. "Ze lopen normaal gesproken bij ons zelf in de wei, maar richting het najaar gaan ze naar een boer in een weiland waar ze meer ruimte hebben", legt Ad uit. "We hebben er 45 en tellen ze iedere dag één of twee keer. Mijn dochter telde er ook die middag 45." Toen hij de volgende dag bij de wei kwam, voelde hij al dat de schapen onrustig waren. "Ik dacht dat er misschien een hond bij was geweest: tot ik maar 40 schapen telde." In eerste instantie dacht de boer dat de dieren waren ontsnapt. "Ze liepen daar nog maar drie dagen. Het weiland ligt vlak bij een natuurgebied en ik dacht dat ze misschien tussen de bosjes liepen. Ik heb een paar dagen met een quad rondgereden en ben de sloten langsgegaan."

"Dat ze dít doen... het is te gek voor woorden."

Hoewel hij de hoop had dat ze nog terug zouden komen, wist hij eigenlijk al dat dat niet meer ging gebeuren. "Het kon bijna niet. Dan moet je ergens wel sporen van keuteltjes zien." Afgelopen donderdag verdween zijn hoop helemaal toen hij op de dam bij het weiland een mes vond. "Een groot slagersmes met bloed eraan. Op die plek moeten de schapen meegenomen zijn." Een dag later vond de boer de eerste schapenkoppen in een sloot. "Je weet al dat het niet goed is, maar dat ze dít doen bij de beesten... Het is te gek voor woorden, gewoon schofterig." Hij heeft wel een idee waarom de daders dit hebben gedaan. "Het is vlees om op te eten. Daarom nemen ze de beesten helemaal mee, behalve de kop. Dan maken ze geen geluid meer." Op een beveiligingscamera van een buurman is te zien dat er in de nacht van 29 op 30 augustus om half twee een donkere bestelbus de polder in rijdt. "Die auto is daar helemaal niet bekend én het is een doodlopende weg. Helaas is er op de beelden geen kenteken te zien."

"We hebben nu iedere dag die onrust: komen de daders terug?"