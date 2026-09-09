Winnaars kleurwedstrijd deelauto in Gemert-Bakel

Kinderen in Gemert-Bakel hebben tijdens een kleurwedstrijd de deelauto omgetoverd tot een kleurrijke variant. De winnaars ontvingen op woensdag 2 september hun prijs: een leuk uitje inclusief vervoer met de deelauto.

Gevonden voor jou

Tijdens het Vakantiepleinfestijn afgelopen zomer konden kinderen meedoen aan een kleurwedstrijd met als thema de deelauto. De creatiefste ontwerpen zijn nu tot leven gebracht: de deelauto rijdt voortaan in een opvallend kleurrijke uitvoering door Gemert-Bakel.

De winnaars werden op woensdag 2 september beloond met een uitstapje, waarbij zij gebruik konden maken van de deelauto. Deze prijs maakt niet alleen hun ontwerp zichtbaar in het straatbeeld, maar geeft hen ook de kans de deelauto zelf te ervaren.

Wat is een deelauto?

Een deelauto is een auto die je deelt met andere gebruikers. Je betaalt alleen voor het daadwerkelijke gebruik, zoals kilometers en tijd. Vaste kosten, zoals wegenbelasting en verzekering, zijn niet van toepassing.

De kleurrijke deelauto is een initiatief om het concept van autodelen in Gemert-Bakel onder de aandacht te brengen. Het is een duurzame en praktische oplossing voor mensen die niet dagelijks een auto nodig hebben.