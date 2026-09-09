Nieuwe straatnamen voor Gemert-Bakel

De gemeente Gemert-Bakel heeft nieuwe straatnamen vastgesteld voor vier nieuwbouwprojecten. De namen zijn gekozen op basis van historische verbindingen en adviezen van een werkgroep. Het gaat om locaties in Handel, Gemert en Elsendorp.

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Het college van burgemeester en wethouders in Gemert-Bakel heeft de adviezen van de werkgroep naamgeving openbare ruimte overgenomen. Voor vier gebieden waar nieuwbouw komt, zijn namen gekozen die een historische betekenis hebben. Het gaat om Heerebosch III in Handel, het Textielkwartier in Gemert en twee locaties in Elsendorp.

Heerebosch III, gelegen tussen Heerebosch en Heereveldseweg in Handel, krijgt de naam Latakkers. Deze naam verwijst naar de historische gronden van de familie Lathouwers en het agrarische karakter van het gebied. Het Textielkwartier in Gemert, tussen de Ruijschenberghstraat, Schoolstraat en Komweg, wordt Van den Ackerplein genoemd. Hiermee wordt de textielgeschiedenis van de familie Van den Acker, die daar vanaf 1807 actief was, geëerd.

Elsendorp en historische namen

In Elsendorp zijn voor twee locaties namen vastgesteld die verbonden zijn met pater Gerlacus van den Elsen. Hij was een belangrijke figuur in het Brabantse plattelandsleven en stichtte onder meer de Boerenleenbank en de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond. De naam Boerenapostel, een eretitel van Van den Elsen, wordt verbonden aan het gebied Peelmeester. Daarnaast verwijst het Godefriduspad naar zijn geboortenaam Godefridus van den Elsen, wat de band met zijn geboorteplaats Gemert benadrukt.

De namen zijn gekozen om de historische en culturele betekenis van deze locaties in de gemeente Gemert-Bakel zichtbaar te maken. Vanaf vandaag liggen de stukken met de details en achtergronden van de naamgeving twee weken ter inzage.