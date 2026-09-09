Sjorsboekjes laten kinderen kennismaken met sport en cultuur

Basisschoolleerlingen in Gemert-Bakel hebben vorige week de nieuwe Sjorsboekjes ontvangen. Hiermee kunnen ze dit schooljaar weer meer dan 40 sport- en cultuuractiviteiten ontdekken. Het project maakt het voor kinderen mogelijk om gratis en vrijblijvend kennis te maken met verschillende sporten en creatieve bezigheden. Dit is het vierde jaar dat de gemeente dit initiatief aanbiedt.

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Het nieuwe Sjorsboekje biedt basisschoolleerlingen in Gemert-Bakel een veelzijdig overzicht van sport- en cultuuractiviteiten. Van atletiek en dansen tot schilderen en muziek: kinderen kunnen ontdekken wat het beste bij hen past. Het boekje is deze week uitgedeeld op alle basisscholen in de gemeente, zodat leerlingen van groep één tot en met acht het mee naar huis kunnen nemen.

De Sjorsboekjes zijn onderdeel van het initiatief Sjors Sportief en Creatief, dat wordt georganiseerd door de gemeente Gemert-Bakel. Samen met sportverenigingen, cultuurorganisaties en andere aanbieders wil de gemeente kinderen stimuleren om actief deel te nemen aan sport en cultuur. Dit kan zonder dat ze meteen lid hoeven te worden, en bovendien is het gratis.

Feestelijke start

De eerste exemplaren van het boekje werden feestelijk uitgereikt op basisschool de Klimboom in De Rips. Wethouder Coopmans overhandigde het boekje aan Lynn, de winnares van een tekenwedstrijd waarvan haar tekening de voorkant siert. De kinderen speelden daarna samen met de wethouder een spel onder begeleiding van buurtsportcoach Wietse. Deze activiteit vormde een enthousiaste start van het nieuwe sportieve en creatieve schooljaar.

Het project biedt een laagdrempelige manier voor kinderen om nieuwe interesses te ontdekken en zich verder te ontwikkelen. De gemeente Gemert-Bakel benadrukt het belang van een breed aanbod aan activiteiten, zodat elk kind iets kan vinden dat bij hem of haar past.

Activiteiten en inschrijving

Kinderen kunnen zich inschrijven voor activiteiten via het Sjorsboekje. Het biedt een overzicht van de mogelijkheden, waaronder proeflessen en kennismakingsactiviteiten. Inschrijven kan via de website van Sjors Sportief, waar ouders en kinderen eenvoudig een keuze kunnen maken uit het uitgebreide aanbod. Het initiatief blijft groeien en biedt jaarlijks nieuwe kansen voor basisschoolleerlingen in de regio.