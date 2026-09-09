Burgemeester Wim Wouters stopt in najaar 2027

Burgemeester Wim Wouters van Eersel heeft aangekondigd in oktober 2027 te stoppen. Hij vervult zijn ambt al zeven jaar, maar merkt dat het steeds meer energie kost. Zijn opvolger krijgt volgens hem een ideaal startmoment vlak na de gemeenteraadsverkiezingen.

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De 59-jarige Wim Wouters is sinds 2019 burgemeester van de gemeente Eersel, waar hij ook is opgegroeid en nog altijd woont. Hij beschouwt het burgemeesterschap als een bijzondere functie, maar merkt dat het werk zeven dagen per week en op elk uur van de dag doorgaat. Deze intensiteit is in de afgelopen jaren steeds zwaarder gaan wegen.

Wouters wil zijn ambt neerleggen rond 1 oktober 2027, een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen. Hij denkt dat dit een gunstig moment is voor zijn opvolger, omdat de nieuwe burgemeester dan in een periode kan beginnen waarin de gemeenteraad en het college al goed op elkaar zijn ingespeeld.

Besluit eerder bekendgemaakt

Eigenlijk wilde Wouters pas in december bekendmaken dat hij zou stoppen, maar door een discussie over zijn toekomstige woonplaats heeft hij besloten dit nieuws nu al naar buiten te brengen. Deze vroege aankondiging geeft de gemeenteraad meer tijd om de procedure voor het vinden van een nieuwe burgemeester te starten.

Tot het einde van zijn ambtstermijn blijft Wouters zich inzetten voor de gemeente Eersel. Samen met het college en de gemeenteraad wil hij werken aan nieuwe ambities en plannen voor de toekomst.