Gilze en Rijen waardeert mantelzorgers met compliment

De gemeente Gilze en Rijen biedt mantelzorgers een waardering aan in de vorm van cheques van honderd euro. Mantelzorgers kunnen deze cheques besteden bij lokale winkels. De aanvraag hiervoor moet uiterlijk 1 december 2026 binnen zijn.

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Mantelzorgers zorgen langdurig voor iemand die extra hulp nodig heeft, zoals een familielid of vriend met een ziekte of handicap. Om hen te bedanken, reikt Gilze en Rijen het Mantelzorgcompliment uit. Dit zijn cheques ter waarde van honderd euro die te besteden zijn bij winkels in de gemeente.

Naast deze financiële waardering biedt de gemeente, samen met het dorpsteam, ook andere vormen van ondersteuning aan mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen het compliment aanvragen, maar dit kan slechts één keer per jaar en moet vóór 1 december zijn ingediend. Mantelzorgers die samen zorgen voor dezelfde persoon, worden gevraagd onderling af te stemmen wie de aanvraag doet.

Aanvraagprocedure

Er zijn twee manieren om het Mantelzorgcompliment aan te vragen. Online kan dit via een formulier dat volledig ingevuld moet worden en digitaal verstuurd. Wie liever een papieren formulier gebruikt, kan deze ophalen bij locaties zoals het gemeentehuis in Rijen of gemeenschapshuizen in Gilze, Molenschot en Hulten. Het formulier kan tijdens de Dag van de Mantelzorg, op 10 november, worden ingeleverd of op een van de genoemde locaties.

Ook jonge mantelzorgers tussen zes en vierentwintig jaar worden gewaardeerd met een speciaal jongerencompliment. Dit kan aangevraagd worden via een consulent in de gemeente. De consulent biedt jongeren daarnaast een luisterend oor en hulp bij vragen of zorgen die zij hebben.

De gemeente benadrukt dat mantelzorg een belangrijke rol speelt in de samenleving en waardeert de inzet van alle mantelzorgers, jong en oud, in Gilze en Rijen.