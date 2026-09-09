Baarle-Nassau waardeert mantelzorgers met compliment

In Baarle-Nassau krijgen mantelzorgers een financiële waardering van 100 euro. Het bedrag wordt eind december overgemaakt aan wie vóór 1 december een aanvraag indient.

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Mantelzorgers zorgen langdurig en intensief voor iemand in hun omgeving, bijvoorbeeld een familielid, vriend of kennis met een ziekte of beperking. Om deze inzet te waarderen, biedt de gemeente Baarle-Nassau het Mantelzorgcompliment aan.

Het Mantelzorgcompliment is een bedrag van 100 euro dat jaarlijks wordt uitgekeerd. Aanvragen moeten vóór 1 december worden ingediend. Mantelzorgers kunnen het formulier online invullen of ophalen bij het gemeentehuis in Baarle-Nassau en het Dienstencentrum in Ulicoten. Een mantelzorger kan slechts één aanvraag per jaar doen.

Ook aandacht voor jongeren

Jonge mantelzorgers van 6 tot 24 jaar komen in aanmerking voor het jongerencompliment. Zij kunnen contact opnemen met Heidi Nijhoff van het dorpsteam voor meer informatie of hulp bij de aanvraag. De gemeente benadrukt dat opgroeien met een zorgbehoevende niet altijd makkelijk is en biedt extra ondersteuning.

Baarle-Nassau blijft via het dorpsteam mantelzorgers op meerdere manieren ondersteunen, naast deze financiële waardering. Het initiatief onderstreept het belang van mantelzorg in de gemeenschap.