Subsidie ErvenPlus maakt erven groener

Met de subsidie ErvenPlus kunnen eigenaren van erven in het buitengebied hun erf groener en natuurvriendelijker maken. De regeling biedt een erfscan met persoonlijk advies en streekeigen planten, bomen en bloemen. Eigenaren voeren de maatregelen zelf uit. Er zijn beperkte plekken beschikbaar.

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Eigenaren van een erf in het buitengebied kunnen hun erf vergroenen met hulp van de subsidie ErvenPlus. Deze regeling is bedoeld om erven aantrekkelijker te maken voor planten en dieren. Het project biedt een erfscan met persoonlijk advies over mogelijke maatregelen.

Na de erfscan kunnen eigenaren kiezen voor streekeigen planten, bomen en bloemen. Het aanbrengen van deze groenvoorzieningen doen ze zelf. Het doel is een natuurvriendelijker erf dat beter past bij de omgeving.

Beperkt aantal plekken

De subsidie is specifiek bedoeld voor mensen met een erf in het buitengebied. Er zijn echter maar een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus wie interesse heeft moet niet te lang wachten.

Het initiatief draagt bij aan een groener en diervriendelijker Brabant, waarbij eigenaren zelf de regie hebben over de uitvoering. De maatregelen kunnen variëren van het planten van bomen tot het plaatsen van nestkasten.