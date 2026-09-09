Gemeente Alphen-Chaam waardeert mantelzorgers met cheques

De gemeente Alphen-Chaam geeft mantelzorgers een waardering van vijftig euro. Deze cheques zijn te besteden bij lokale winkels. Aanvragen kan tot 1 december.

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Mantelzorgers zorgen langdurig en intensief voor iemand met een ziekte of handicap. Dit kan gaan om een familielid, vriend of kennis. Om hen te bedanken, biedt de gemeente Alphen-Chaam de Mantelzorgwaardering aan.

De waardering bestaat uit cheques ter waarde van vijftig euro, te besteden bij winkels in de regio. Naast deze financiële steun werkt het dorpsteam van de gemeente aan andere vormen van ondersteuning voor mantelzorgers.

Aanvragen waardering

Mantelzorgers kunnen de cheques aanvragen tot 1 december 2026. Per zorgvrager mag één mantelzorger de waardering aanvragen. Bij meerdere mantelzorgers wordt geadviseerd onderling af te spreken wie dit doet.

Aanvragen kan online via een formulier op de website van de gemeente. Wie liever schriftelijk een aanvraag doet, kan een formulier ophalen bij het gemeentehuis, Het Trefpunt in Alphen, het SKAC in Chaam of De Leeuwerik in Galder-Strijbeek. Het ingevulde formulier moet worden ingeleverd op een van deze locaties.

Jongerenmantelzorgers

Ook jonge mantelzorgers tussen de zes en vierentwintig jaar komen in aanmerking voor een waardering. Zij kunnen de jongerenwaardering aanvragen via mantelzorgondersteuner Heidi Nijhoff. Deze waardering is specifiek bedoeld voor deze leeftijdsgroep.