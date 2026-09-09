BOA's Bladel: rust op kermis en nieuwe stagiaire

BOA’s Anne en Yenthe hebben de afgelopen maand toezicht gehouden op de kermis in Bladel en het festival Paperclip in Eersel. Beide evenementen verliepen rustig, al werden enkele waarschuwingen uitgedeeld. Daarnaast is het team tijdelijk versterkt met stagiaire Djem.

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Tijdens de kermis in Bladel en het festival Paperclip in Eersel werkten de BOA’s samen met een collega uit Eersel. Dit gebeurde op zaterdag tijdens een combidienst. Het toezicht zorgde voor een rustige sfeer, zonder grote incidenten.

Wel werden waarschuwingen uitgedeeld voor wildplassen, verkeerd parkeren en minderjarig alcoholgebruik. Jongeren onder de 18 jaar mogen geen alcohol bij zich hebben op openbare plekken. Overtreders riskeren een boete of een HALT-verwijzing. Organisatoren van evenementen worden aangespoord hier alert op te zijn.

Nieuwe stagiaire

Het team van BOA’s in Bladel heeft sinds september tijdelijke versterking gekregen. Stagiaire Djem, een derdejaarsstudent Handhaving, Toezicht en Veiligheid uit Eindhoven, loopt stage. Ze wil haar theoretische kennis toepassen en meer ervaring opdoen in het contact met inwoners.

Djem ziet het als een kans om afwisselend werk te doen in een kleinere gemeente. Ze vindt het belangrijk eerst het gesprek aan te gaan met mensen voordat strengere maatregelen worden genomen. Haar stage biedt haar de mogelijkheid om veel verschillende aspecten van het werk te leren.

Winkelgebied veilig

Het winkelgebied in Bladel heeft dit jaar opnieuw het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. Dit keurmerk wordt iedere drie jaar beoordeeld en is een samenwerking tussen ondernemers, politie, brandweer en de BOA’s.

Twee keer per jaar komen alle betrokkenen samen om de veiligheid en uitstraling van het gebied te bespreken. Onderwerpen zoals brandveiligheid, verlichting en meldingscijfers worden daarbij behandeld. Het keurmerk is een teken dat het winkelgebied veilig en prettig blijft voor bezoekers.