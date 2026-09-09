Een avondje naar de kroeg? Nee, in Hilvarenbeek gaan ze liever hop plukken

Als je dinsdagavond langs de schuur van Fré van Dal in Hilvarenbeek rijdt, merk je nog niks. Maar hoe dichter je in de buurt van de ingang komt, hoe luider het geklets wordt. Rond de klok van half zeven zitten al ruim veertig mensen tegenover elkaar in een lange rij om hopbellen te plukken. Een traditie waar de vrijwillige plukkers ieder jaar weer naar uit kijken. “Dat al die mensen hier zijn om te helpen, is toch geweldig?”, zegt Fré.

Toen Fré van Dal met pensioen ging, wist hij nog niet precies wat hij wilde gaan doen. Hij verbouwde vroeger vaste planten, had een stuk land over en wilde weer wat gaan verbouwen. De keuze viel op hop. “Het is een geweldige hobby”, vertelt hij. “Wist je dat hop de snelst groeiende plant ter wereld is?” De hobbyboer helpt er lokale bierbrouwerij De Roos in het centrum van Hilvarenbeek mee. “Wij produceren jaarlijks zo’n 150 kilo gedroogde hop. Daar kun je in totaal zo’n 100.000 liter bier mee brouwen.” De Roos heeft genoeg aan ongeveer de helft. “De rest verkopen we online op de website aan kleinere brouwerijtjes", legt Fré uit. "Maar het geld dat we daarmee verdienen, gaat ook naar de brouwerij.”

“Beter dan tv kijken.”

Inmiddels zit de schuur vol met plukkende vrijwilligers. De geur van hop wordt sterker en sterker en de handschoenen van de vrijwilligers steeds een beetje viezer. Terwijl ze de kratjes vullen met hopbellen, loopt een andere vrijwilliger met kruiwagens takken van de hopplant rond. Als Fré naar al die mensen kijkt, verschijnt er spontaan een glimlach op zijn gezicht. “Ik had nooit verwacht dat er zoveel mensen zouden komen. Ze komen hier om een avondje onder de mensen te zijn. Ze zeggen dan: dit is veel beter dan een avondje tv kijken.”

“Straks nog een pilsje erbij, dan kan het niet meer kapot.”

Het hopplukken is volgens de aanwezigen niet moeilijk en volgens sommigen zelfs erg rustgevend. Maar het is vooral het samenkomen, wat de plukavonden bijzonder maakt. Voor Theo van de Sande is het deze keer extra bijzonder. “Ik zit tegenover iemand waar ik vroeger nog mee gewerkt heb. Die contacten worden hier weer aangehaald. Straks nog een pilsje erbij, dan kan het niet meer kapot.” Waar Theo al vaker kwam plukken, is het voor Maureen Dieters de eerste keer. Ze verhuisde vier maanden geleden naar Hilvarenbeek, om dichter bij haar familie te zijn. “Ik maak kennis met een hele hoop mensen die ik hiervoor nog niet kende. Brabanders zijn ontzettend open mensen. Op deze manier leer ik het dorp ook weer beter kennen.” Van de hop die nu geplukt wordt, maakt Bierbrouwerij De Roos later in het jaar weer biertjes. Maar om de aanwezigen toch een idee te geven van wat ze net geplukt hebben, trekt Fré iets voor negenen een kratje tevoorschijn. “Het plukken zit er op. Proost op weer een geslaagde avond.”