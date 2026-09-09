PSV-verdediger Kiliann Sildillia maandenlang uitgeschakeld

PSV-speler Kiliann Sildillia is geblesseerd en moet geopereerd worden. Hij hoopt eind dit jaar terug te keren op het veld.

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PSV kan de komende tijd niet rekenen op Kiliann Sildillia. De 24-jarige verdediger heeft een blessure opgelopen en moet hiervoor een operatie ondergaan. Volgens de medische staf wordt zijn rentree pas in de laatste maanden van dit jaar verwacht.

Sildillia, die sinds kort voor PSV speelt, keek uit naar de komende maanden om zichzelf te bewijzen. Zijn blessure komt dan ook op een ongelukkig moment. De speler benadrukt dat hij zich volledig zal richten op zijn herstel en vastberaden is om sterker terug te keren.

De operatie is een belangrijke stap in het herstelproces van Sildillia. Het is nog niet bekend wanneer hij precies weer inzetbaar zal zijn, maar de verwachting is dat hij aan het einde van het kalenderjaar weer op het veld zal staan.

PSV zal de komende maanden moeten schakelen zonder Sildillia in de verdediging. De club en de speler zijn positief over het hersteltraject en hopen op een succesvolle terugkeer later dit jaar.