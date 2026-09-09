Bestuurders bezoeken projectgebied De Baars

Bestuurders hebben maandagmiddag het projectgebied De Baars bezocht. Tijdens hun bezoek gingen ze in gesprek met bewoners en organisaties over kansen en ontwikkelingen in het gebied. De gesprekken gaven inzicht in de zorgen en ideeën die leven bij betrokkenen. Het bezoek is onderdeel van het proces om een gebiedsvisie te ontwikkelen.

Gevonden voor jou

De stuurgroep De Baars bestaat uit bestuurders van de gemeenten Hilvarenbeek, Goirle, Oisterwijk en Tilburg, samen met waterschap De Dommel. Zij werken aan plannen om duurzame energie op te wekken en het gebied aan te passen aan klimaatveranderingen. Het bezoek vond plaats bij de Uitkijktoren De Nieuwe Herdgang en gaf gelegenheid om met bewoners, grondeigenaren en andere belanghebbenden in gesprek te gaan.

De komende maanden wordt gestart met het opstellen van een gebiedsvisie. Hierin worden verschillende opgaven, zoals energieopwekking, natuurbehoud en recreatie, samengebracht. Ook wordt rekening gehouden met de belangen van het ETZ ziekenhuis, Beekse Bergen en agrariërs in de regio. De eerste versie van de gebiedsvisie wordt in de eerste helft van 2027 voorgelegd aan de betrokken gemeenteraden en het waterschap.

Onderzoek naar effecten

Naast de gebiedsvisie wordt een onderzoek uitgevoerd naar de omgevingseffecten van verschillende plannen. Dit OER (Omgevingseffectrapportage) richt zich onder meer op scenario’s voor windenergie en waterberging in het gebied. De uitkomsten van dit onderzoek worden rond de zomer van 2027 gepresenteerd, samen met verdere uitwerkingen van de gebiedsvisie.

In De Baars wordt gezocht naar een integrale aanpak waarbij klimaatopgaven gecombineerd worden met andere doelen, zoals wonen, landbouw en natuurbehoud. Het project moet bijdragen aan een duurzame toekomst voor het gebied en de omliggende gemeenten.