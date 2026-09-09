FC Den Bosch organiseert technische infoavond

FC Den Bosch houdt op woensdag 30 september een technische infoavond voor supporters. De bijeenkomst is in het Timmermans Infra Supportershome en start om half acht. Jesper Gudde, Bart Schreuder en een speler uit het Eerste Elftal zijn hierbij aanwezig.

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Supporters van FC Den Bosch kunnen op woensdag 30 september meer te weten komen over technische zaken binnen de club. Tijdens een speciale infoavond in het Timmermans Infra Supportershome staan Jesper Gudde, Bart Schreuder en een speler uit het Eerste Elftal klaar om vragen te beantwoorden.

De avond begint met een inloop om kwart over zeven, waarna om half acht de officiële bijeenkomst start. Het programma duurt tot ongeveer negen uur 's avonds. Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen, zowel vooraf via een speciaal e-mailadres als tijdens de avond zelf.

Vrije toegang

Voor de bijeenkomst hoeven supporters zich niet van tevoren aan te melden. Iedereen is welkom, en de deuren van het Supportershome zijn geopend voor alle geïnteresseerden. FC Den Bosch hoopt op een grote opkomst en een interactieve avond.

De club benadrukt dat dit een kans is voor fans om direct in gesprek te gaan met belangrijke personen binnen de organisatie en een speler van het Eerste Elftal. Het Supportershome bevindt zich op het terrein van FC Den Bosch.