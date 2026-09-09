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Automobilist raakt gewond bij botsing met busje op rotonde in Kaatsheuvel
Vandaag om 12:17 • Aangepast vandaag om 12:47
Een auto en een busje zijn woensdagochtend op elkaar gebotst op een rotonde in Kaatsheuvel. De bestuurder van de auto raakte daarbij gewond. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Het ongeluk vond plaats op de rotonde op de Europalaan. Het busje reed op de rotonde met een aanhanger. De auto botste vervolgens achterop de aanhanger.
De bestuurder van de auto raakte daarbij gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de botsing.
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