Speelschema Willem II tot en met januari bekend

De KNVB heeft het speelschema voor de VriendenLoterij Eredivisie tot en met januari bekendgemaakt. Willem II speelt in deze periode zeventien competitiewedstrijden, waarvan zeven in het eigen Koning Willem II stadion. De eerste wedstrijd is op vrijdag 11 september tegen AZ Alkmaar.

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Vanaf vrijdag 11 september tot en met januari staan er zeventien competitiewedstrijden op het programma voor Willem II. Van deze wedstrijden speelt de club uit Tilburg zeven keer thuis. Bij de thuiswedstrijden zijn de meeste op zaterdagavond: vier in totaal. Daarnaast is er één wedstrijd op vrijdagavond en één op zondagmiddag.

Het volledige speelschema is door de KNVB vastgesteld, maar kan nog worden aangepast. Dit hangt af van mogelijke wijzigingen door Europees voetbal of de Eurojackpot KNVB Beker. Voor de fans van Willem II betekent dit dat ze zich kunnen voorbereiden op een drukke voetbalperiode.

Thuis en uitwedstrijden

De uitwedstrijden van Willem II in deze periode starten met een ontmoeting tegen AZ Alkmaar in Alkmaar. Andere tegenstanders zijn onder meer Ajax, FC Utrecht en SC Cambuur. Bij de thuiswedstrijden kunnen supporters in Tilburg onder andere genieten van duels tegen Fortuna Sittard, Feyenoord en PSV.

De laatste wedstrijd van januari is op zaterdag 30 januari 2027, waarin Willem II het in eigen stadion opneemt tegen PSV. Voor een overzicht van alle speeldata en tijden kunnen fans terecht op de officiële website van Willem II.