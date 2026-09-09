Agent vrijgesproken: geen bewijs dat hij politiesystemen misbruikte

Agent Bilal A. (38) uit Breda is woensdag door het gerechtshof in Den Haag vrijgesproken van computervredebreuk. A. zou een kleine dertig keer onbevoegd informatie hebben opgevraagd in de politiesystemen, hij werd er door de rechtbank voor veroordeeld, maar het hof ziet te weinig bewijs.

Eerder kreeg A. van de rechtbank een taakstraf van 60 uur opgelegd omdat hij in en buiten diensttijd zocht op kentekens, telefoonnummers en burgerservicenummers, ook buiten de regio waar hij werkte. De meeste bevragingen deed hij voor families, bijvoorbeeld van kentekens in de straat waar zijn schoonouders wonen. "Het politiesysteem is geen Google, en kan niet als zodanig gebruikt worden", zei de officier van justitie destijds tijdens de rechtszaak. "Met het zoeken in de systemen wordt de privacy van burgers geschonden en het maakt de politie kwetsbaar voor corruptie." A. benadrukte destijds in de rechtbank in Den Haag dat hij nooit ongeoorloofde bevraging in de politiesystemen heeft gedaan, ook niet die hij buiten werktijd deed. "Ik ben 24 uur per dag agent, daar ben ik heel zwart-wit in."

Boze opzet

De vrijspraak van het gerechtshof wil niet zeggen dat A. onschuldig is, maar het hof ziet geen bewijs dat hij het met boze opzet heeft gedaan. “Een aantal bevragingen die gedaan zijn buiten diensttijd en buiten de regio waar de verdachte werkzaam was, roepen zonder meer vragen op, ook wanneer wordt aangenomen dat een politie-ambtenaar 24 uur per dag politie-ambtenaar is”, schrijft het hof in het vonnis. A. stelde dat hij alle zoekopdrachten kan verklaren aan de hand van door hem gemaakte notities die zijn opgeslagen in zijn diensttelefoon. Maar, zo constateert het hof, die diensttelefoon is nooit onderzocht door de politie en dus kan het hof ook niet beoordelen of het verweer van Bilal A. klopt of niet. Daarom kan niet worden bewezen dat A. de zoekopdrachten heeft gedaan zonder daartoe gerechtigd te zijn en wordt hij vrijgesproken. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

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Het ging om zoekopdrachten tussen maart 2019 en mei 2020. "Ik heb veertien dienstjaren. Ik heb honderden, duizenden, misschien wel een miljoen bevragingen gedaan. Ik kan me ze echt niet meer allemaal herinneren, zeker niet als het om jaren geleden gaat", zei Bilal A. erover. Rehabiliteren

De 38-jarige A. was te zien in de documentaire De Blauwe Familie uit 2022. Hierin stelden zes agenten met een migratieachtergrond aan de kaak dat ze werden gediscrimineerd, uitgesloten en gepest door politiecollega's. Als reactie nam de Tweede Kamer een motie aan die de politie aanspoorde om Bilal en de andere agenten in de film te rehabiliteren. In het geval van Bilal A. is dat nog niet gebeurd, omdat er nog verdenkingen tegen hem waren. A. werd eerder ook beschuldigd van betrokkenheid bij drugshandel en het lekken van politie-informatie, maar ook dat kon het Openbaar Ministerie niet bewijzen. Hier lees je alle verhalen van Omroep Brabant over misdaad en criminaliteit.