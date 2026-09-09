Aanpassing Maaslijn mag doorgaan ondanks protesten uit Cuijk en Beugen

De werkzaamheden aan de Maaslijn tussen Nijmegen en Roermond mogen doorgaan. Dat heeft de Raad van State bepaald. Onder meer inwoners en bedrijven uit Cuijk en Beugen hadden bezwaar gemaakt tegen de plannen, omdat ze bang zijn voor meer geluid en trillingen. De treinverbinding rijdt door onder meer het Land van Cuijk.

Volgens de Raad van State is er voldoende onderzoek gedaan naar de mogelijke overlast. Uit die onderzoeken blijkt dat de treinen niet voor te veel geluid en trillingen zorgen.

Op sommige plekken zijn wel extra maatregelen geadviseerd om geluid en trillingen te verminderen. Zo kunnen er raildempers en speciale matten onder het spoor worden geplaatst.

Naast inwoners van Cuijk en Beugen maakten ook mensen uit de Limburgse plaatsen Grubbenvorst, Reuver, Castenray en Smakt zich zorgen.

Verbetering Maaslijn

Met zo'n 22.000 reizigers per dag is de Maaslijn een van de drukste regionale sporen van Nederland. De provincies Brabant, Limburg en Gelderland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten de lijn te moderniseren, zodat er elektrische treinen kunnen rijden. Op sommige stukken komt ook een extra spoor en op een aantal plekken mogen treinen straks harder rijden.