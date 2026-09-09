Gemeenteraad Best benoemt vijf nieuwe wethouders

De gemeenteraad van Best heeft het raadsakkoord vastgesteld en vijf nieuwe wethouders benoemd. Daarmee is het nieuwe college compleet. In het akkoord staan de prioriteiten tot de fusie met Oirschot.

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Tijdens de raadsvergadering op donderdag 8 september heeft de gemeenteraad van Best het raadsakkoord vastgesteld. Dit akkoord is opgesteld met input van inwoners en organisaties, die via de DoeMee-pagina 87 reacties hebben ingediend. Het akkoord bevat de speerpunten voor de komende periode, tot aan de geplande fusie met de gemeente Oirschot.

Naast het vaststellen van het akkoord zijn ook vijf wethouders benoemd en beëdigd. Zij vormen samen met burgemeester Rianne Donders het nieuwe college van burgemeester en wethouders. De wethouders zijn Leo Bisschops (Best Anders), Rik Dijkhoff (VVD), Jan Willem Slijper (D66), Véronique Zeeman (Best Open) en Stan van der Heijden (JO).

Taken verdeeld

De portefeuilles binnen het college zijn verdeeld. De specifieke verantwoordelijkheden van de wethouders zijn terug te vinden op de website van de gemeente Best. Het nieuwe team zal zich richten op de uitvoering van het raadsakkoord en de voorbereidingen voor de fusie.

Met het vaststellen van het raadsakkoord en de benoeming van de wethouders is de vorming van het nieuwe college afgerond. De gemeente Best staat daarmee aan de start van een belangrijke periode, waarin samenwerking en voorbereiding centraal staan.