50 leerlingen met een beperking reizen zelfstandig naar school in Best

In Best reizen vijftig leerlingen met een beperking zelfstandig naar school. Dit doen zij met het openbaar vervoer of een e-bike. De aanpak van de gemeente zorgt voor minder taxivervoer en meer vrijheid voor de leerlingen.

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De gemeente Best heeft een belangrijke mijlpaal bereikt: vijftig leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs reizen nu zelfstandig naar school. Dit gebeurt via het project OV-Wijs, waarbij leerlingen leren het openbaar vervoer te gebruiken, of via Snelbinders, waar e-bike-trainingen centraal staan. Het resultaat is minder afhankelijkheid van taxivervoer.

Best zet sinds het schooljaar 2024-2025 in op slimmer leerlingenvervoer. Door kinderen met een beperking te trainen in zelfstandig reizen, krijgen zij meer vrijheid en zelfvertrouwen. De gemeente werkt samen met organisatie De Have, die trainingen en begeleiding biedt. Leerlingen leren omgaan met verkeerssituaties en krijgen praktische ondersteuning.

Zelfstandigheid centraal

Het doel van de gemeente is om kinderen met een beperking zo zelfstandig mogelijk te laten deelnemen aan verkeer en samenleving. Zelfstandig reizen is een belangrijke stap, omdat het leerlingen meer mogelijkheden geeft om mee te doen. Bovendien helpt het hen om ook buiten school hun zelfstandigheid te vergroten.

Bij het project krijgen leerlingen niet alleen training, maar ook begeleiding onderweg. Voor e-bikegebruik zijn verkeerslessen en praktijktrainingen onderdeel van het traject. Na de training ontvangen leerlingen een e-bike en kunnen zij rekenen op hulp als dat nodig is. Ook voor het gebruik van het openbaar vervoer is er een vergelijkbare aanpak.

Landelijke belangstelling

De aanpak in Best trekt inmiddels landelijke aandacht. Door chauffeurstekorten staat aangepast vervoer onder druk. Best kiest voor een persoonlijke aanpak, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden van iedere leerling. Dit maakt het vervoer toekomstbestendig en zorgt ervoor dat taxiplaatsen beschikbaar blijven voor kinderen die dat echt nodig hebben.

Met deze mijlpaal laat de gemeente zien dat vertrouwen en goede begeleiding leiden tot meer zelfstandigheid. Voor de leerlingen betekent dit niet alleen vrijheid in het reizen naar school, maar ook in hun dagelijks leven.