Tiende jaar Sjors Sportief & Creatief van start

Het tiende jaar van Sjors Sportief & Creatief is begonnen. Hamset Amal uit groep 6 van basisschool Groen van Prinsterer in Dinteloord ontving het eerste Sjors-boekje. Alle basisschoolleerlingen in de gemeente Steenbergen krijgen het boekje de komende periode mee naar huis. Het programma biedt kinderen tot en met 12 jaar een kans om laagdrempelig kennis te maken met sport en cultuur.

Gevonden voor jou

Op basisschool Groen van Prinsterer in Dinteloord werd het eerste Sjors-boekje uitgereikt aan Hamset Amal uit groep 6. Buurtsportcoaches Lieve en Adinda verzorgden de uitreiking. Na afloop werd de start van het jubileumjaar gevierd met een warming-up door dansdocent Caroline Ophof, gevolgd door de Daily Mile: een gezamenlijke wandeling of hardloopsessie van vijftien minuten.

Sjors Sportief & Creatief biedt een breed scala aan activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar. Zo kunnen zij het hele jaar door kennismaken met sportieve en creatieve bezigheden. Het aanbod varieert van voetbal, dans en zwemmen tot muziek, tekenen en andere creatieve hobby’s.

Eenvoudig kennismaken

Het Sjors-boekje, dat alle basisschoolleerlingen in Steenbergen ontvangen, en de bijbehorende website maken het gemakkelijk om het volledige aanbod te bekijken. Kinderen kunnen via een proefles ontdekken welke activiteit bij hen past, zonder dat ze zich meteen hoeven vast te leggen.

Tien jaar Sjors

Sjors Sportief begon in 2017 in Steenbergen met als doel kinderen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met sport. Later kwam daar het creatieve aanbod bij, en inmiddels zijn er 29 verschillende activiteiten beschikbaar. Het programma blijft groeien en biedt steeds meer mogelijkheden.

De komende periode kunnen ouders samen met hun kinderen het boekje doorbladeren en keuzes maken uit de activiteiten die worden aangeboden. Sjors Sportief & Creatief blijft een belangrijke rol spelen in het stimuleren van een actieve en creatieve levensstijl onder kinderen.