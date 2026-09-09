Subsidie aanvragen voor activiteiten in Dongen

Verenigingen en stichtingen in Dongen kunnen tot 30 september subsidie aanvragen voor activiteiten in 2027. Het gaat om initiatieven voor inwoners van de gemeente.

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Organisaties die in 2027 een activiteit willen organiseren voor inwoners van Dongen, kunnen daarvoor een activiteitensubsidie aanvragen. De gemeente stelt deze subsidie beschikbaar en benadrukt dat aanvragen uiterlijk op 30 september moeten worden ingediend.

De subsidie is bedoeld voor maatschappelijke initiatieven die het leven in de gemeente Dongen verrijken. Op de website van de gemeente is een stappenplan beschikbaar dat organisaties helpt bij het invullen van de aanvraag. Dit plan biedt duidelijke richtlijnen voor het proces.

Wie vragen heeft of moeite ondervindt bij het invullen van de aanvraag, kan contact opnemen met Team Maatschappelijk Beleid van de gemeente Dongen. Zij staan klaar om ondersteuning te bieden en eventuele problemen samen op te lossen.