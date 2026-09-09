Dongen organiseert creatieve dag voor Wereld Alzheimerdag

Op 22 september organiseert Dongen een creatieve bijeenkomst voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De activiteit, genaamd ‘Samen kunst maken’, wordt gehouden in De Refter aan de Hoge Ham. Het kunstwerk dat wordt gemaakt, krijgt later een zichtbare plek in de gemeente. De bijeenkomst is onderdeel van de Wereld Alzheimerdag 2026.

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In Dongen wordt hard gewerkt aan een gemeenschap die mensen met dementie beter ondersteunt. De gemeente is officieel erkend als dementievriendelijke gemeenschap door Alzheimer Nederland. Dit jaar staat de bijeenkomst ‘Samen kunst maken’ centraal, georganiseerd door de werkgroep Dementievriendelijke gemeenschap Dongen.

De creatieve sessie vindt plaats in De Refter bij Maria Oord op vrijdag 22 september. Tijdens de activiteit werken inwoners met geheugenproblemen samen met hun mantelzorgers aan een kunstwerk. Het thema van Wereld Alzheimerdag 2026, ‘Ik Blijf Meedoen’, sluit direct aan bij deze bijeenkomst. Na afloop zal het kunstwerk officieel worden onthuld en krijgt het een plek in Dongen.

Actief het hele jaar

De werkgroep Dementievriendelijke gemeenschap Dongen bestaat uit verschillende organisaties, waaronder het Dorpsteam Dongen, Thebe, Maria Oord en Alzheimer Midden-Brabant. Het doel is om bewustwording te vergroten, taboes te doorbreken en ontmoetingen te stimuleren. Naast de creatieve bijeenkomst organiseert de werkgroep het hele jaar door activiteiten zoals eetpunten, dagbesteding en ondersteuning voor mantelzorgers.

De inschrijving voor ‘Samen kunst maken’ is inmiddels gesloten, maar de gemeente blijft actief met initiatieven om betrokkenheid te stimuleren. Wie meer wil weten over dementievriendelijke activiteiten of ideeën heeft, kan contact opnemen met het Dorpsteam Dongen.