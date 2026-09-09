Afscheid oud-wethouders levert € 1.500 op

Het afscheid van vier oud-wethouders in Waalwijk heeft 1.500 euro opgeleverd voor drie goede doelen. De cheques zijn vrijdag officieel overhandigd aan Stichting Quiet, de Voedselbank en Stichting Leergeld. Iedere stichting kreeg een bedrag van 500 euro. Het geld wordt ingezet om inwoners en gezinnen te ondersteunen die het financieel moeilijk hebben.

Gevonden voor jou

Het bedrag is ingezameld tijdens het afscheid op 2 juli van oud-wethouders Timon Klerx, Sheila Schuijffel, Sjors Slaats en Ad de Jong. De vier kozen er bewust voor om de opbrengst te schenken aan organisaties die zich inzetten voor mensen in Waalwijk die extra hulp nodig hebben.

Ondersteuning bij armoede

Stichting Quiet richt zich op het ondersteunen van mensen die leven in armoede en sociaal worden buitengesloten. De organisatie helpt hen om financieel en maatschappelijk weer mee te kunnen doen.

De Voedselbank biedt hulp aan inwoners die tijdelijk niet genoeg geld hebben om in hun dagelijkse levensonderhoud te voorzien. Met voedselpakketten en samenwerking met leveranciers en vrijwilligers helpt de organisatie deze gezinnen.

Kansen voor kinderen

Stichting Leergeld zorgt ervoor dat kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen kunnen deelnemen aan activiteiten zoals sport, cultuur en school. Zo krijgen deze kinderen dezelfde mogelijkheden als hun leeftijdsgenoten.

De vier oud-wethouders zijn blij dat hun afscheid een tastbare bijdrage heeft geleverd. Dankzij het ingezamelde bedrag kunnen de drie stichtingen hun werk blijven doen voor kwetsbare inwoners van Waalwijk.