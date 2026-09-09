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Fietser gewond bij aanrijding op kruising in Waalwijk

Vandaag om 13:20 • Aangepast vandaag om 13:35
Fietser gewond bij aanrijding op kruising in Waalwijk (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).
Fietser gewond bij aanrijding op kruising in Waalwijk (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).

Een fietser is woensdagmiddag rond half één aangereden door een auto in Waalwijk. Dat gebeurde op de kruising van de Cartografenweg met de Professor Asserweg. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een ambulance kwam naar de plek van het ongeluk om het slachtoffer te behandelen. Na controle is de fietser naar het ziekenhuis gebracht.

De auto raakte licht beschadigd en kon verder rijden. De politie kwam ook naar het ongeluk en heeft de aanrijding onderzocht.

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