Fanweekend Tilburg Trappers met Legends Game en Open Dag

Tilburg Trappers organiseert op 12 en 13 september een fanweekend met ijshockeywedstrijden, ontmoetingen en activiteiten in het IJssportcentrum Stappegoor.

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Het fanweekend van Tilburg Trappers biedt een gevarieerd programma voor supporters, sponsoren en andere betrokkenen bij de club. Op zaterdag 12 september vindt de Legends Game 2026 plaats, waarbij oud-spelers het opnemen tegen het huidige Oberliga-team. Zondag 13 september staat volledig in het teken van de Open Dag, met activiteiten voor jong en oud.

Legends Game op zaterdag

Tijdens de Legends Game keren bekende namen zoals Ian Meierdres, Mickey Bastings en Jordy van Oorschot terug op het ijs. Samen met andere oud-spelers nemen zij het op tegen de huidige Tilburg Trappers-selectie. De wedstrijd begint om half vier ’s middags, na een warming-up om drie uur. De toegang is op basis van vrijwillige donaties, die ten goede komen aan de jeugdopleiding van de club.

Na de wedstrijd vindt er om half zeven een speciale shirtveiling plaats in de nieuwe lounge. Gameworn en gesigneerde shirts worden geveild, en bezoekers kunnen na afloop foto’s maken en handtekeningen verzamelen van spelers. Niet-geveilde shirts komen later online beschikbaar.

Open Dag op zondag

Op zondag is het IJssportcentrum Stappegoor vanaf twaalf uur geopend voor de Open Dag. Bezoekers krijgen de kans om achter de schermen te kijken, spelers te ontmoeten en deel te nemen aan verschillende activiteiten zoals een schaatsklas en een tienerijshockeyclinic. Ook zijn er kleedkamerbezichtigingen en vrij schaatsen met mascotte Bucky.

De dag wordt afgesloten met een wedstrijd tussen Tilburg Trappers en Corsaires de Dunkerque, die om vijf uur begint. Daarnaast kunnen bezoekers hun schot testen op een puckschietbaan, een kijkje nemen in de spelersbus en de merchandisestand bezoeken.