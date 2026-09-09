Mantelzorgers Geldrop-Mierlo gevraagd voor onderzoek

De WMO-adviesraad Geldrop-Mierlo onderzoekt de gemeentelijke ondersteuning voor mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen een enquête verwachten over hun ervaringen. Het doel is om verbeteringen in het beleid te stimuleren.

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De WMO-adviesraad Geldrop-Mierlo wil weten hoe mantelzorgers de ondersteuning van de gemeente ervaren. Zij krijgen binnenkort een vragenlijst toegestuurd. Het onderzoek richt zich op de door de gemeente gefinancierde hulp voor mensen die zorgen voor een naaste die langdurig ziek is, een beperking heeft of hulp nodig heeft.

Mantelzorg kan variëren van intensieve dagelijkse zorg tot kleinere taken, zoals boodschappen doen. Vaak blijkt dat de vraag om hulp te groot is. De gemeente biedt daarom ondersteuning, die mantelzorgers zelf kunnen aanvragen. Het onderzoek moet inzicht geven in de tevredenheid en mogelijke knelpunten.

Enquête kost tien minuten

Het invullen van de enquête neemt ongeveer tien minuten in beslag. De vragenlijst wordt samen met een retourenvelop toegestuurd. Na afloop zal de WMO-adviesraad de antwoorden evalueren. Op basis van de resultaten kan de raad advies geven aan de gemeente Geldrop-Mierlo. Dit advies kan leiden tot wijzigingen in het beleid.

De WMO-adviesraad is een onafhankelijke organisatie die burgemeester en wethouders ondersteunt met raad en advies. Het onderzoek is bedoeld om de gemeentelijke hulpverlening aan mantelzorgers verder te verbeteren.