Groep 8 Basisschool De Torelaar wint Burgemeestersontbijt

Groep 8 van Basisschool De Torelaar in Reusel mag op 6 oktober 2026 aanschuiven voor een gezond ontbijt met de burgemeester. De school won de actie rond het Nationaal Schoolontbijt.

Gevonden voor jou

Kinderen door heel Nederland schuiven van 6 tot en met 9 oktober 2026 aan voor een gezond ontbijt. Dit maakt deel uit van het Nationaal Schoolontbijt, een initiatief om het belang van gezond ontbijten bij kinderen te benadrukken.

In Reusel-De Mierden konden groepen 8 van basisscholen zich aanmelden om op dinsdag 6 oktober samen met de burgemeester te ontbijten in het gemeentehuis. De winnaar van deze bijzondere actie is groep 8 van Basisschool De Torelaar.

Belang van gezond ontbijten

Het Burgemeestersontbijt is bedoeld om kinderen te leren wat een gezonde start van de dag betekent. Een goed ontbijt helpt niet alleen bij leren, maar ook bij spelen en concentreren. Door mee te doen aan het Nationaal Schoolontbijt wordt hier extra aandacht aan gegeven.

De winnende groep mag op dinsdag 6 oktober genieten van een heerlijk ontbijt. De gemeente feliciteert Basisschool De Torelaar en wenst hen veel plezier bij het ontbijt.