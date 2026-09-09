Wijkterras Drunen: ontmoet buurtgenoten in Breeveldpark

Op dinsdag 15 september wordt in Drunen een wijkterras georganiseerd in Breeveldpark. Buurtbewoners kunnen hier van vier tot zes uur ’s middags samenkomen. Het evenement is onderdeel van het project 'Samen thuis in de wijk'. Het doel is om de buurt gezelliger en toegankelijker te maken.

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Het wijkterras vindt plaats bij het speeltuintje aan de Kopenhagenstraat in Breeveldpark. Het initiatief biedt bewoners de kans om elkaar beter te leren kennen en ideeën uit te wisselen over hoe de wijk verbeterd kan worden. Iedereen is welkom om een praatje te maken en een kop koffie of thee te drinken.

Het evenement maakt deel uit van het project 'Samen thuis in de wijk', dat gericht is op het creëren van een omgeving waar iedereen zich thuis en welkom voelt. Het project stimuleert ontmoeting en samenwerking in de buurt.

Locatie en tijd

Het wijkterras wordt gehouden op dinsdag 15 september van vier tot zes uur ’s middags. De locatie is Breeveldpark in Drunen, bij het speeltuintje aan de Kopenhagenstraat. De organisatie hoopt op een gezellige en interactieve middag.

Drunen is onderdeel van de gemeente Heusden, waar diverse initiatieven plaatsvinden om de sociale cohesie te versterken. Buurtbewoners worden aangemoedigd om langs te komen en bij te dragen aan een betere wijk.