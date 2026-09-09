Lokbus en drugsdumping in Laarbeek: hoe herken je verdachte situaties?

In Laarbeek staan van 14 tot en met 28 september een lokbus en een nagebootste drugsdumping. Deze actie moet inwoners bewust maken van criminele signalen in hun omgeving.

Gevonden voor jou

Van 14 tot en met 28 september kunnen inwoners van Laarbeek een lokbus en een realistisch nagebootste drugsdumping tegenkomen. De lokbus, een bestelbus met drugsval, kan verschijnen op uiteenlopende plekken zoals woonwijken, parkeerplaatsen of langs drukke wegen. Beide objecten zijn bedoeld om mensen bewust te maken van de aanwezigheid van drugscriminaliteit.

Bij de lokbus en de drugsdumping hangen QR-codes die meer informatie bieden over het herkennen en melden van verdachte situaties. Door de code te scannen kunnen bezoekers ook deelnemen aan een actie, waarbij ze kans maken op een VVV-cadeaubon van 25 euro.

Bewustwording in de buurt

Drugscriminelen maken vaak gebruik van bestelbussen en kleine vrachtwagens om grondstoffen en afval te vervoeren. Het komt steeds vaker voor dat drugsafval wordt gedumpt in het buitengebied, maar ook woonwijken en andere alledaagse plekken zijn niet uitgesloten. De actie in Laarbeek wil inwoners laten zien dat criminaliteit dichterbij kan zijn dan gedacht.

Het herkennen van verdachte situaties en het melden ervan is belangrijk om drugscriminaliteit tegen te gaan. De politie is bereikbaar via 112 in geval van spoed en via 0900 8844 bij minder dringende zaken. Ook kan anoniem melding worden gedaan via Meld Misdaad Anoniem.