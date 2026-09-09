Kleine studentenwoningen in Tilburg te koop voor hoge prijzen

Tilburg University heeft een opvallende trend te pakken: piepkleine woningen van 17 tot 21 vierkante meter worden te koop aangeboden voor prijzen vanaf 150.000 euro. Deze compacte appartementen lijken vooral gericht op studenten en starters.

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Een appartement van 17 vierkante meter aan het Roemerhof in Tilburg staat te koop voor 150.000 euro. De woning, gelegen midden in het Dwaalgebied, bestaat uit één kamer en wordt door de makelaar omschreven als een ideale plek voor starters. Ook een studio van 21 vierkante meter aan de Wolmaranstraat in de Afrikaanderbuurt staat te koop, met een vraagprijs van 170.000 euro. Volgens de makelaar is deze woning geschikt voor studenten, starters of als pied-à-terre.

Studentenwoning, maar dan te koop

De verkoop van deze kleine appartementen is opvallend, vooral omdat ze worden gepromoot als alternatieven voor studentenhuisvesting. Het vinden van een betaalbare huurwoning in Tilburg is al jaren een uitdaging. Voor studenten die toegang hebben tot financiële ondersteuning van hun ouders, kan kopen een oplossing lijken. Toch is het voor veel studenten financieel niet haalbaar, aangezien ze vaak geen vast inkomen hebben om een hypotheek te kunnen krijgen.

Kleine woning, hoge prijs

De vraagprijzen van deze compacte appartementen zorgen voor hoge vierkantemeterprijzen. Voor het appartement aan het Roemerhof komt dit neer op 8.824 euro per vierkante meter, terwijl de gemiddelde vierkantemeterprijs in Tilburg de afgelopen maanden op 4.151 euro lag. Ondanks de hoge prijzen lijken de woningen populair: sommige van deze kleine appartementen staan al onder bod.