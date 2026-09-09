Paddenstoelenlezing in Heeze: ontdek de wereld van de zwam

Op donderdag 24 september geeft Ko Dousma een lezing over paddenstoelen in ’t Perron in Heeze. De natuurgids en paddenstoelenexpert vertelt vanaf acht uur ’s avonds over het verborgen schimmelrijk onder onze voeten. De avond wordt georganiseerd door IVN Heeze-Leende, Vrienden van de Bieb en bibliotheek Dommeldal.

Gevonden voor jou

Ko Dousma, bestuurslid van IVN Heeze-Leende en natuurgids, neemt bezoekers mee in de fascinerende wereld van paddenstoelen. Tijdens zijn lezing “In de ban van de zwam” legt hij uit wat paddenstoelen zijn, hoe ze opgebouwd zijn en wat hun rol is in de natuur. Met bijzondere details over hun ondergrondse netwerk, dat ook wel “wood wide web” wordt genoemd, schetst hij een beeld van deze onzichtbare helden van het bos.

De lezing gaat ook in op de verschillende vormen en soorten paddenstoelen, hun leefomgeving en waar ze voorkomen. Voor de regio rondom Heeze heeft Dousma voorbeelden verzameld van wat er in de bossen groeit. Dit biedt een gevarieerde blik op het schimmelrijk dat vaak verborgen blijft voor het oog. Hij hoopt het publiek te inspireren om in de herfst zelf op ontdekkingstocht te gaan.

Beelden en details

Ko Dousma, die jarenlang actief was in de fotowerkgroep van IVN Heeze-Leende, ondersteunt zijn verhaal met indrukwekkende beelden. Deze foto’s maken de lezing in zaal 1.03 van ’t Perron extra aantrekkelijk. Bezoekers leren niet alleen over de wetenschap achter paddenstoelen, maar krijgen ook een visuele reis door hun wereld.

De avond begint om acht uur ’s avonds en kaartjes kosten vijf euro. Dit is inclusief een kop koffie of thee. Kaarten zijn te verkrijgen via de website van bibliotheek Dommeldal. Met deze lezing hopen de organisatoren de natuur dichterbij te brengen en bezoekers enthousiast te maken over het verborgen leven onder hun voeten.