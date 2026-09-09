Maashorst werkt aan veilige fietsroutes

De gemeente Maashorst neemt maatregelen om fietsroutes veiliger te maken. Verschillende knelpunten worden aangepakt om fietsveiligheid te verbeteren.

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De gemeente Maashorst zet fietsveiligheid hoog op de agenda. Om het fietsen veiliger te maken, worden meerdere knelpunten op routes in de omgeving aangepakt. Dit moet zorgen voor een betere doorstroming en minder gevaarlijke situaties.

Welke specifieke maatregelen worden getroffen, is nog niet bekend. De gemeente wil eerst een overzicht maken van de plekken die het meest dringend aandacht nodig hebben. Daarbij worden ook inwoners betrokken om hun ervaringen te delen en gevaarlijke punten aan te wijzen.

Betere verbindingen

Naast het aanpakken van knelpunten wil Maashorst ook de fietsverbindingen tussen dorpen verbeteren. Dit moet het gebruik van de fiets stimuleren als duurzaam vervoermiddel. Veiligheid en comfort staan daarbij centraal.

De plannen maken deel uit van een bredere aanpak om de verkeersveiligheid in de gemeente te verbeteren. Maashorst wil zo bijdragen aan een leefbare en veilige omgeving voor alle weggebruikers.