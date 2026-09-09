Evenementen 2027 melden bij gemeente Best

Evenementen in Best moeten vóór 1 oktober 2026 worden aangemeld voor de kalender van 2027. Dit is nodig om dubbele boekingen en overschrijding van de maximale capaciteit te voorkomen.

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Organisatoren van evenementen in Best kunnen hun plannen voor 2027 aanmelden bij de gemeente. Dit moet vóór 1 oktober 2026 gebeuren. Het aanmelden is belangrijk om te voorkomen dat meerdere evenementen op hetzelfde moment en dezelfde locatie plaatsvinden.

Bij het aanmelden via e-mail aan [email protected] moeten de naam, het type evenement, de locatie en de exacte data worden vermeld. Als een evenement meerdere dagen duurt, moeten zowel de begin- als einddatum worden opgegeven.

Aparte vergunning nodig

Het aanmelden voor de kalender is geen officiële aanvraag voor een vergunning. Hiervoor moet later een aparte aanvraag worden ingediend. De gemeente zal na ontvangst van een melding contact opnemen om het evenement te bespreken. Tijdens dit gesprek kan ook worden teruggekeken op eerdere edities van het evenement.

Naast de melding bij de gemeente wordt organisatoren geadviseerd hun evenement ook aan te melden op de website beleefbest.nl. Dit helpt om het evenement zichtbaar te maken voor een breder publiek.

De gemeente Best benadrukt dat het aantal evenementen per locatie beperkt is. Dit maakt het aanmelden cruciaal voor een goede planning en organisatie in het nieuwe jaar.