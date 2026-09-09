Breda helpt 55-plussers bij verhuizing naar huurwoning

Gemeente Breda start op 1 oktober een proef om 55-plussers te helpen bij het verhuizen naar een huurwoning die beter past bij hun situatie. Met persoonlijke begeleiding, bemiddeling en een verhuisvoucher wil de gemeente senioren ondersteunen. De proef duurt een jaar en moet ook de doorstroming op de woningmarkt bevorderen.

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De proef, genaamd Aanpak doorstroming senioren, wordt samen met woningcorporaties Alwel, Laurentius en WonenBreburg uitgevoerd. Senioren die een sociale huurwoning hebben die niet aansluit bij hun huidige levensfase, krijgen hulp om een meer passende woning te vinden. De gemeente Breda biedt een verhuisvoucher om financiële drempels bij het verhuizen te verlagen.

Met deze aanpak wil Breda niet alleen het wooncomfort van senioren verbeteren, maar ook grotere huurwoningen vrijmaken voor andere woningzoekenden, zoals gezinnen. De proef loopt van 1 oktober 2026 tot en met 30 september 2027. Het project is mede ontwikkeld met inbreng van de Gezamenlijke Huurderskoepels Breda (GHK), die nadruk leggen op praktische hulp voor ouderen.

Persoonlijke begeleiding

De drie betrokken woningcorporaties zetten zogenaamde doorstroommakelaars in. Deze professionals bieden persoonlijke begeleiding en bemiddeling om senioren te ondersteunen bij het verkennen van woonwensen, het vinden van een geschikte woning en het voorbereiden van de verhuizing. Door deze aanpak kunnen ouderen makkelijker een overstap maken naar een woning die beter bij hun situatie past.

Verhuisvoucher tot 1.500 euro

De verhuisvoucher is bedoeld om een deel van de kosten te dekken, zoals transport, inrichting of praktische hulp. Senioren met een inkomen tot 130 procent van de bijstandsnorm kunnen maximaal 1.500 euro ontvangen. Voor huishoudens met een hoger inkomen, binnen de sociale huurgrens, is de vergoeding maximaal 1.000 euro.

De gemeente heeft 70.500 euro beschikbaar gesteld voor de vouchers, waarmee naar verwachting 45 tot 70 huishoudens geholpen kunnen worden. Op 1 september heeft het college de subsidieregeling voor deze verhuisvouchers vastgesteld. Vanaf 1 oktober kunnen senioren de vouchers aanvragen.