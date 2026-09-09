Vergadering BASDA in Almkerk op 15 september

De Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena (BASDA) vergadert op dinsdag 15 september om half acht ’s avonds in het gemeentehuis in Almkerk. De bijeenkomst staat open voor toehoorders.

Gevonden voor jou

De vergadering wordt gehouden aan de Sportlaan 170 in Almkerk. Tijdens deze bijeenkomst maakt de BASDA onder andere kennis met wethouder Shah Sheikkariem. Verder staan een terugblik op de vorige vergadering en een actielijst op de agenda.

Ook worden ingekomen en verzonden stukken besproken, inclusief mededelingen vanuit de organisatie. Daarnaast is er een update over de werving van een nieuwe voorzitter voor de BASDA en de stand van zaken rond het project POC SLT.

Toekomstplannen

Een belangrijk punt op de agenda is de planning van een bijeenkomst waarin wordt besproken hoe de BASDA verder wil en wat daarvoor nodig is. Er wordt ook een terugkoppeling gegeven vanuit de werkgroepen.

De vergadering begint om 19.30 uur en staat open voor toehoorders. Aanmelden hiervoor is mogelijk via Hella de Ridder.