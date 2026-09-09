CycloMedia maakt foto’s van openbare ruimte in Altena

De komende maanden fotografeert CycloMedia de openbare ruimte in Altena. Auto’s met camera’s op het dak maken 360 graden foto’s vanaf de openbare weg, van september tot november.

Gevonden voor jou

De panoramafoto’s worden gebruikt voor het beheer van de buitenruimte, het voorbereiden van werkzaamheden en het handhaven van de openbare orde. Ook dragen ze bij aan de ontwikkeling van ruimtelijke plannen. CycloMedia maakt deze beelden uitsluitend vanaf openbare wegen.

Beelden niet openbaar

De foto’s worden niet gepubliceerd op internet of op een andere manier openbaar gemaakt. Personen en kentekens op de beelden worden onherkenbaar gemaakt. CycloMedia houdt zich aan de privacyregels volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het bedrijf heeft hiervoor ook een speciale functionaris aangesteld.

De opnames worden gemaakt met speciale auto’s die zijn uitgerust met camera’s op het dak. Vanaf september tot en met november zullen deze voertuigen door Altena rijden om de nodige beelden te verzamelen.

De foto’s zijn bedoeld voor intern gebruik, bijvoorbeeld door de gemeente Altena, en worden niet gedeeld met het grote publiek. CycloMedia heeft de activiteiten aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.