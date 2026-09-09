Hoorzitting bezwarencommissie in Almkerk op 14 september

De bezwarencommissie behandelt maandag 14 september in Almkerk bezwaarschriften over een bushalte en grafrechten. De hoorzitting is openbaar en vindt plaats in het gemeentehuis.

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Op maandag 14 september organiseert de bezwarencommissie een openbare hoorzitting in het gemeentehuis van Almkerk. Tijdens deze bijeenkomst worden twee bezwaarschriften behandeld. De eerste zaak start om vier uur ’s middags en gaat over het verkeersbesluit om een tijdelijke bushalte te verplaatsen van Rijksstraatweg 41 naar Rijksstraatweg 45 in Sleeuwijk.

Om kwart voor vijf volgt de behandeling van een bezwaar tegen de afwijzing van een verlenging van grafrechten. De aanvraag betreft een periode van 26 jaar. Iedereen die interesse heeft, mag de hoorzitting bijwonen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Controle op doorgang

Een hoorzitting kan op het laatste moment worden geannuleerd. Het is daarom verstandig om op de dag van de zitting contact op te nemen met het secretariaat van de bezwarencommissie. Dit kan via het telefoonnummer 0183 - 51 61 00.

De locatie van de hoorzitting is het gemeentehuis aan de Sportlaan 170 in Almkerk.