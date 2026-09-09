Gewelddadige dood ezeltje en rechtszaak Peter Gillis: dit gebeurde vandaag

Onderzoekers proberen te achterhalen wat er precies met ezeltje Pleun is gebeurd en Peter Gillis vecht voor het behoud van zijn vakantieparken. Dit zijn de vijf verhalen die je woensdag gelezen moet hebben.

Een psycholoog waarschuwt na de dood van babyezel Pleun in Baarle-Nassau: dierenmishandeling is een rode vlag voor geweld tegen mensen. Het twee weken oude ezeltje werd maandag gestolen en dinsdag zwaar toegetakeld en doodgeschoten teruggevonden. Nienke Endenburg, psycholoog bij het Landelijk Expertisecentrum voor Dierenmishandeling, benadrukt dat daders behandeld moeten worden omdat ze vaak opnieuw toeslaan of later geweld tegen mensen gebruiken. De politie gaat uit van meerdere daders en onderzoekt de zaak nog. Lees hier het hele verhaal:

Het verdriet om ezeltje Pleun wordt nu misbruikt door oplichters die nep-doneeracties zijn gestart. Stichting Het Ezelpaleis waarschuwt mensen niet te doneren: zij hebben zelf geen crowdfunding opgezet. De verzorgers zijn bedolven onder reacties, waaronder schokkende berichten van iemand die claimde het dier te hebben misbruikt. De politie deed tot dinsdagavond laat forensisch onderzoek en ontdekte dat er meer met Pleun is gebeurd dan aanvankelijk gedacht. Later deze week wordt het ezeltje in Utrecht onderzocht om de exacte doodsoorzaak vast te stellen.

Check het hier:

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Dan naar de grens met België: de politie zet meer agenten in dan ooit om illegale vuurwerkimport te stoppen. Sinds de invoering van het vuurwerkverbod op 1 augustus worden ook de Duitse grensregio's scherper gecontroleerd. Volgens Ko Minderhoud, nationaal coördinator vuurwerk bij de politie, heeft de internationale vuurwerkhandel steeds meer kenmerken van de drugshandel. De politie wisselt actief informatie uit met Belgische collega's en weet welke personen en auto's actief zijn in de handel. Slechts 50 van de 850 Nederlandse vuurwerkwinkels openen nog deze jaarwisseling. Lees zijn verhaal hier.

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Er is ook nog buitenlands nieuws: Friso Poldervaart uit Drunen hielp een gepensioneerde Brit die in Thailand alles kwijtraakte door een AI-oplichting. De 68-jarige Simon Charles Hill maakte zijn volledige pensioen over aan oplichters die zich voordeden als een Amerikaanse vrouw met AI-gegenereerde foto's. Hill werd dakloos en overschreed zijn visum, waardoor hij bijna in vreemdelingendetentie belandde. Friso's Bangkok Community Help Foundation ving hem op en regelde na twee maanden zijn terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk. De kans dat Hill zijn geld terugziet is volgens Friso minimaal. Hier lees je het verhaal: