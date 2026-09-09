Vrijheidsvuur De Peel naar Nederweert, daarna naar Someren-Heide

Op zaterdag 19 september wordt het Vrijheidsvuur De Peel ontvangen op het Pastoor Maesplein in Nederweert. Burgemeester Birgit Op de Laak ontsteekt het vuur rond 16.50 uur. De ceremonie wordt opgeluisterd met toespraken, muziek en vlagceremonies. Het vuur reist later door naar Someren-Heide.

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Het Vrijheidsvuur De Peel arriveert op zaterdag 19 september op het Pastoor Maesplein in Nederweert. Vanaf half vijf ’s middags is iedereen welkom om de ceremonie bij te wonen. Het koor Young Forever opent het programma, waarna het vuur rond tien voor vijf binnengebracht wordt.

Burgemeester Birgit Op de Laak ontsteekt het Vrijheidsvuur, gevolgd door verschillende plechtigheden. Het Gilde Sint Servatius is betrokken bij de ceremonie, waaronder het hijsen van de vlag door een veteraan. Muzikale optredens en toespraken van onder andere Gouverneur Emile Roemer en generaal b.d. Ton van Loon maken deel uit van het programma.

Vuur reist door

Na de ceremonie ontsteken de (loco)burgemeesters van de Peelgemeenten hun fakkels aan het Vrijheidsvuur. Vervolgens dragen zij het vuur over aan gilden, schutterijen en lopers. Atletiekvereniging ’t Jasper Sport brengt het vuur later op de avond naar de St. Jozefkapel in Someren-Heide. De ceremonie in Nederweert eindigt om twintig voor zeven.

Op maandag 21 september wordt het Vrijheidsvuur ontvangen door de gemeenschap in Someren-Heide. Om zeven uur ’s avonds verzamelen inwoners bij de St. Jozefkapel. Van daaruit loopt men gezamenlijk naar het Wehrmachtshuisje, waar het vuur wordt overgedragen en een korte bijeenkomst plaatsvindt.