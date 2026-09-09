Nico Romeijn versterkt Raad van Commissarissen bij NAC

Nico Romeijn neemt bij NAC de portefeuille Technische Zaken op zich en adviseert de directie.

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Nico Romeijn is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van NAC Breda. Hij gaat toezicht houden en adviseren op het gebied van Technische Zaken. Hiermee is de RvC van de club uit Breda compleet.

Romeijn heeft ruime ervaring in het ontwikkelen van beleid, opleidingen en programma’s voor diverse organisaties zoals de KNVB, UEFA en de U.S. Soccer Federation. Hij is gespecialiseerd in processen binnen academies, scouting en het eerste elftal. Ook begeleidde hij de afgelopen twee jaar Robin van Persie als coach bij SC Heerenveen en Feyenoord.

Volledige RvC nu compleet

Naast Romeijn bestaat de Raad van Commissarissen uit voorzitter Henk van Koeveringe, Edwin Heeren (Financiën), Janouk Kloosterboer (Juridisch), Justin Goetzee (Communicatie & Verbinding) en Marco de Leeuw (Marketing & Commercie). De RvC speelt een cruciale rol in het toezicht op de strategie, financiën en groei van NAC.

De Raad fungeert daarnaast als sparringpartner voor de directie. Op strategisch niveau draagt de RvC bij aan de ontwikkeling van de club en versterkt de band tussen NAC, Breda en haar supporters.