Vloeistof in weiland in Nistelrode gevonden, mogelijk lozing van drugsafval

In een weiland langs de A50 aan de 126ste Wingweg in Nistelrode is woensdagavond een vloeistof gevonden. Vermoedelijk gaat het om vloeibaar drugsafval dat in het weiland gedumpt is.

Welke vloeistof er precies is gevonden, is nog niet duidelijk. Er hing bij het weiland een sterke, zoetige geur, die typisch is voor drugsafval. Het lijkt erop dat de vloeistof in de grond is getrokken.

De politie, brandweer en gemeente zijn op de vondst afgekomen. De politie neemt voorlopig geen monsters, tenzij later blijkt dat dit toch nodig is. De omgeving is afgezet en agenten hebben getuigenverklaringen opgenomen. De politie is een strafrechtelijk onderzoek gestart, maar kan verder nog geen details geven.

Er wordt door de gemeente en de waterschappen een plan opgesteld voor het reinigen en afvoeren van de vervuilde grond. Dit zal waarschijnlijk overdag plaatsvinden.