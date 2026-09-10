Gemeente Steenbergen test noodstroomvoorziening op 18 september

De gemeente Steenbergen test op vrijdag 18 september de noodstroomvoorziening van het gemeentehuis. Tijdens deze proef wordt de netstroom tijdelijk uitgeschakeld om de werking van het noodstroomaggregaat te controleren. Het gemeentehuis is die dag gesloten voor bezoekers, maar telefonisch en per e-mail wel bereikbaar.

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Met de test bereidt de gemeente zich voor op mogelijke stroomstoringen en brengt zij de campagne 'Denk vooruit' in de praktijk. De noodstroomvoorziening wordt vrijdagochtend gecontroleerd door de reguliere stroomvoorziening uit te schakelen. Daarna wordt gekeken welke voorzieningen blijven werken en waar nog verbeteringen nodig zijn.

De campagne 'Denk vooruit' is bedoeld om inwoners bewust te maken van noodsituaties en hoe zij zich daarop kunnen voorbereiden. Ook de gemeente neemt maatregelen, zoals deze test, om tijdens een echte stroomstoring niet voor verrassingen te komen staan. Het is volgens de gemeente belangrijk om vooraf te weten wat goed werkt en wat niet.

Wat betekent dit voor bezoekers?

Het gemeentehuis is op vrijdag 18 september de hele dag gesloten voor bezoekers. De balie is niet toegankelijk, maar telefonisch en per e-mail blijft de gemeente bereikbaar tijdens de reguliere openingstijden. De test heeft verder geen invloed op andere gemeentelijke diensten.

De gemeente benadrukt dat voorbereid zijn ook betekent dat je moet testen. Door deze proef krijgt zij inzicht in de werking van de noodstroomvoorziening en kan zij verbeteringen doorvoeren waar nodig.