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Ongeluk op A2 zorgt voor vertraging vanaf Rosmalen

Vandaag om 07:20 • Aangepast vandaag om 08:17
Twee rijstroken zijn dicht op de A2 richting het noorden (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie).
Twee rijstroken zijn dicht op de A2 richting het noorden (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie).

Automobilisten die donderdagochtend richting het noorden rijden, moeten vanaf Rosmalen rekening houden met flinke vertraging. Door een ongeluk, net over de provinciegrens op A2 bij knooppunt Deil, zijn twee rijstroken dicht tussen Rosmalen-West en Geldermalsen. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Rijkswaterstaat laat weten dat een berger ter plaatse is om de betrokken auto's mee te nemen. Onduidelijk is hoelang de rijstroken nog dicht zullen blijven.

Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt en evenmin is onduidelijk hoeveel auto's bij het ongeval betrokken zijn.

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