Kopje Warme Mantelzorg in Deurne: slimme hulp voor mantelzorgers

Op donderdag 1 oktober organiseert LEVgroep een bijeenkomst voor mantelzorgers in het Hofke van Marijke in Deurne. Tijdens deze ochtend worden handige hulpmiddelen gepresenteerd die het zorgen makkelijker maken. Gastspreker Wouter Cleassen geeft praktische voorbeelden van technologie die zorgtaken verlicht.

Gevonden voor jou

Mantelzorgers, partners en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom bij de bijeenkomst 'Kopje Warme Mantelzorg' in Deurne. Onder het genot van een kopje koffie of thee krijgen zij informatie over slimme hulpmiddelen die kunnen bijdragen aan meer veiligheid, gemak en zelfstandigheid.

De bijeenkomst vindt plaats van half elf tot twaalf uur ’s ochtends in het Hofke van Marijke aan de Rembrandt van Rijnstraat. Wouter Cleassen van Mantelzorghulpmiddelen.nl, gevestigd in Deurne, laat zien hoe technologie zoals slimme verlichting en medicijndozen met herinneringsfunctie mantelzorgers kan ondersteunen.

Praktische oplossingen

Cleassen gebruikt praktische voorbeelden om te laten zien hoe kleine aanpassingen in huis kunnen zorgen voor meer rust en overzicht. Denk bijvoorbeeld aan lampen die automatisch aangaan of een medicijndoos die een seintje geeft wanneer het tijd is voor medicijnen.

Deelnemen aan de bijeenkomst is gratis, maar aanmelden is verplicht. Dit kan tot en met 23 september. Mantelzorgers en andere geïnteresseerden die meer willen weten over hoe technologie hun zorgtaak kan verlichten, kunnen deze ochtend bijwonen.

Waar en wanneer?

De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 1 oktober in Deurne, van 10:30 uur tot 12:00 uur. Het adres is Hofke van Marijke, Rembrandt van Rijnstraat 5.